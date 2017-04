Affaire de la sextape : Djibril Cissé mis en examen

publié le 13/04/2017 à 20:31

L'affaire dite de la sextape, impliquant notamment les footballeurs Mathieu Valbuena, Karim Benzema et Djibril Cissé, n'est pas tout a fait terminée. Le dernier nommé (36 ans) a été mis en examen le 24 février dernier pour une supposé complicité de tentative de chantage.



Le natif d'Arles était dans le collimateur de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Versailles, en charge de l'enquête. Il avait déjà été mis en examen (en octobre 2015) puis relâché, n'étant pas considéré comme l'initiateur de l'intimidation.

"Monsieur Cissé prend acte de cette mise en examen qui va maintenant pouvoir lui permettre de démontrer et confirmer l'absence de toute implication de sa part dans les faits en cause.", a témoigné son avocat Me. Arnaud Péricard.



L'information est révélée par Le Parisien qui rappelle également que Mathieu Valbuena, principal intéressé, avait disculpé son ancien coéquipier de l'Olympique de Marseille (2006-2009) : "Je sais que dans cette affaire-là, Djibril ne m’a mis aucune pression et ne m’a pas incité à faire quelque chose". L’enquête, donc, se poursuit et à cet ordre, les deux footballeurs ont récemment été convoqués dans les bureaux du juge.