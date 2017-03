publié le 12/03/2017 à 17:21

Un adolescent de 14 ans a été victime d'une attaque insolite alors qu'il se rendait au collège. Un chameau auquel il ne prêtait pas attention et qui se trouvait sur son chemin l'a purement et simplement agressé, selon les dires d'Adil, qui à ce moment-là marchait à vive allure, ses écouteurs sur les oreilles.



"Tout d'un coup, j'ai senti qu'on me bousculait dans le dos avec violence. Je me suis emmêlé les pieds, suis tombé. C'est alors que j'ai vu l'animal comme fou qui envoyait ses pattes. J'ai levé le bras pour me protéger. Sa gueule a fondu sur moi. Il m'a mordu et piétiné, jusqu'à ce que des promeneurs qui hurlaient, le chassent avec la laisse de leur chien... Ça a dû durer 20 ou 30 secondes. Pour moi, ça a été une éternité", a confié l'adolescent, interrogé dans les colonnes du quotidien La Provence.

L'adolescent s'en sort avec un bleu énorme sur le bras gauche et des contusions sur tout le corps. Fort heureusement, aucune infection n'a été décelée. Les premiers soins lui ont été prodigués par l'infirmière de son collège. Par précaution, le jeune garçon va devoir consulter un psychologue.

Les parents ont porté plainte

Le père du jeune agressé a contacté le cirque responsable de l'animal, mais il s'est exposé à une fin de non-recevoir, selon le quotidien régional. "Ils m'ont envoyé bouler en faisant preuve d'une extrême mauvaise foi", explique-t-il. "D'ailleurs le chapiteau a dégagé dans la nuit pour aller s'installer du côté de l'avenue Pierre-Sémard avant de disparaître. Vu le comportement de ces gens, nous avons déposé une plainte en bonne et due forme, auprès du commissariat de Montfavet."