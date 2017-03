publié le 11/03/2017 à 21:34

Une policière marseillaise de la Brigade anti-criminalité a été "sérieusement blessée" au visage samedi 11 mars dans la matinée lors d'une interpellation. L'équipage de police, qui intervenait dans le 8e arrondissement de Marseille, à la suite d'un refus d'obtempérer, tentait de contrôler trois individus en état d'ébriété lorsque l'agression a eu lieu.



"Ces derniers se rebellaient, deux d'entre eux agressant la policière en lui assénant de très violents coups de poings et de pieds à la tête. Le sang-froid de ses collègues et l'arrivée rapide de renforts permettaient l'interpellation des trois hommes, immédiatement placés en garde à vue", poursuit le communiqué. La policière a subi plusieurs fractures au visage et s'est vue prescrire quinze jours d'incapacité temporaire de travail.

Le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux "condamne avec la plus grande fermeté cette agression particulièrement grave et souhaite un prompt et complet rétablissement à cette fonctionnaire de police" et rend "un hommage appuyé à ses collègues dont le professionnalisme a permis de mettre fin à un déchaînement de violence intolérable dont les auteurs auront à rendre compte devant la Justice", conclut le communiqué.

Je condamne avec la plus grande fermeté l'agression particulièrement grave dont a été victime une fonctionnaire de Police à #Marseille pic.twitter.com/9PH2Z4e7FW — Bruno Le Roux (@BrunoLeRoux) 11 mars 2017