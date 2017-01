En 2016, le groupe Renault a réalisé un nouveau record mondial de ventes. Au passage, la marque au losange double PSA.

par Christophe Bourroux , Loïc Farge publié le 18/01/2017 à 06:48

Renault dans le vert ! Quelque 3,18 millions de voitures Renault, Dacia et Samsung ont été vendues l’an dernier. C'est une hausse de plus de 13 %, et surtout symboliquement un grand coup d'accélérateur, qui voit Renault doubler son grand rival français PSA, avec 36.000 véhicules de plus. Cela parait peu. Mais avant la crise, l'écart Peugeot-Citroën dominait les hostilités avec un million de véhicule supplémentaires.

D'autant que c'est sur un marché historique que Renault a fait des étincelles en Europe. De la Twingo à l'Espace, le groupe a renouvelé sa gamme. Bingo ! Les clients ont apprécié, permettant à Renault de se classer la deuxième marque du vieux continent derrière l’indéboulonnable Volkswagen.



Quant à Dacia, les records s'enchaînent dans le monde et en France. Plus d'une décennie après son renouveau, la marque établit ainsi un record de vente, avec 415.010 immatriculations sur l'année. En France, son modèle Sandero réussit même l'exploit de devancer la Citroën C3.



En Inde, c'est une autre voiture vendue à petit prix qui connait un beau succès : la Kwid. Grâce à elle, Renault augmente ses parts de marché. Voiture minimale, robuste, ce petit SUV est vendu à 5.000 euros, soit le prix d'un scooter en Europe. Justement, la question est de savoir si ce modèle arrivera un jour en France et à quel prix.