INVITÉE RTL - La directrice juridique de l’Automobile Club Association évoque les meilleurs moyens de conduire sans risque en conditions hivernales.

L'hiver battant son plein, la conduite se complexifie. Températures en baisse, chaussée mouillée ou enneigée, rester maître de son véhicule devient plus ardu lorsque le froid se faire sentir.



"En fait, la conduite en hiver, c'est vraiment un exercice qui ne s'improvise pas et donc ça suppose d'abord de s'occuper de sa voiture et notamment de ses équipements, bien sûr d'adapter sa vitesse et d'anticiper ses déplacements, mais d'avoir d'abord une voiture qui est bien équipée", explique la directrice juridique de l’Automobile Club Association, Céline Kastner.





"L'idée, c'est d'abord de vérifier sa batterie parce qu'elle est particulièrement sollicitée quand il fait froid. S'assurer d'être vu et de bien voir parce qu'en hiver on a moins de huit heures de jour, en vérifiant son éclairage, la propreté de ses optiques et de son pare-brise, et le niveau de lave-glace antigel, bien sûr", explique-t-elle. "Et évidemment, ne pas faire l'impasse sur l'élément incontournable que sont les pneus, qui est vraiment le gage de sécurité pour une parfaite tenue de route, de motricité, d'adhérence, même si, on le rappelle, dans le Code de la route français, il n'y a pas d'obligation formelle de s'équiper, mais évidemment, c'est un gage important de sécurité."

Un taux d'équipement insuffisant

Selon Céline Kastner, si "85% des Français considèrent que la conduite en hiver est plutôt délicate et dangereuse", "le taux d'équipement moyen en pneus hiver en France ne dépasse pas les 20-25%." "Souvent, détaille-t-elle, le prétexte c'est de dire 'je n'habite dans une région très fortement enneigée' ou 'je fais des petits trajets', mais l'hiver, pour les pneus, ce n'est pas qu'une question de flocons de neige qui tombent, mais c'est surtout une question de température parce que votre pneu été, à partir de 7° ou moins, va avoir une gomme qui se durcit et vous allez, déjà sur un sol humide, perdre en efficacité, en adhérence, et en distance de freinage."



Dès lors, Céline Kastern précise qu'il faut équiper ses quatre roues de "pneus dits 'adaptés' qu'on reconnait avec le logo 'M+S' avec le petit flocon ou la montagne à trois pics." En revanche, elle précise que "le pneu 'quatre saisons' c'est un compromis entre le pneu hiver et le pneu été, mais qui aura donc une efficacité relativement moyenne."

L'intérêt de la couverture de survie

Enfin, la directrice juridique de l’Automobile Club Association revient sur l'intérêt d'équiper son véhicule d'une couverture de survie : "ça fait partie du petit kit hiver qu'on peut avoir à bord. Ce n'est pas du tout obligatoire et le Code de la route ne l'impose pas, mais ça peut être efficace lorsqu'on peut être amené à se retrouver coincé dans des conditions de circulation difficiles". Finalement, la spécialiste rappelle qu'on "a aujourd'hui les conditions météo, les conditions de trafic en temps réel, et vraiment [il ne faut] pas passer à côté de ces informations-là pour, le cas échéant, reporter un déplacement plutôt que de se lancer sur la route et de se retrouver coincé ou dans une situation délicate."