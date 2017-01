Flashé à 200 km/h, il revenait d'un stage de récupération de points

L'automobiliste trop pressé roulait 90 km/h au-dessus de la limite autorisée. Son permis lui a immédiatement été retiré.

Visiblement, la leçon n'a pas été retenue. Un automobiliste s'est fait flasher à 200 km/h vendredi 13 janvier en fin d'après-midi sur l'autoroute A4, à hauteur de la commune d'Hirschland dans le Bas-Rhin. Les gendarmes qui l'ont arrêté ont surtout été stupéfaits d'apprendre que le conducteur revenait tout juste d'un stage de récupération de points du permis de conduire, rapporte ainsi France Bleu Lorraine.



Le jeune homme filait 90 km/h au-dessus de la limite autorisée. Titulaire d'un permis de conduire probatoire de moins de trois ans, il était censé rouler à une vitesse maximum de 110 km/h sur autoroute, au lieu de 130. Les gendarmes lui ont donc immédiatement retiré son permis. L'automobiliste imprudent et trop pressé devra se présenter devant le tribunal correctionnel de Saverne en mars prochain.



Pour récupérer sa licence, il devra sans doute patienter plusieurs mois. Cinq à six points devraient être retirés de son permis de conduire. L'occasion de refaire un passage par un stage de récupération de points. Et peut-être, cette fois-ci, retenir la leçon.