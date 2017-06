publié le 07/06/2017 à 19:17

Un peu plus de deux semaines après l'attentat à la fin du concert d'Ariana Grande à Manchester, où 22 personnes ont perdu la vie, la chanteuse remonte sur scène ce soir à l'AccorHotels Arena de Bercy. "On est à un niveau de sécurité qui est très élevé", explique Angelo Gopee, le directeur général Live Nation France et producteur de la star. Ce niveau de sécurité avait été relevé dès les attentats du 13 novembre à Paris et Saint-Denis. Le concert de U2 à Bercy, 15 jours seulement après les attaques, avait également bénéficié d'une sécurité maximale. "Là, c'est vrai que l'on passe à un cran supérieur", explique Angelo Gopee.



Les responsables de la salle apportent une attention toute particulière à la sortie du concert. C'est là que le terroriste de Manchester avait déclenché sa bombe. "On accompagne les gens à la sortie. Il y aura des policiers devant la salle et qui accompagneront les spectateurs jusqu'au métro", indique-t-il, précisant que les abords de la salle sont également sécurisés.

Le producteur rappelle que la menace terroriste ne pèse pas uniquement sur les salles de concert, qu'elle est globale. "Aujourd'hui, il faut que la vie continue et que tous ensemble, on montre qu'on ne se laisse pas faire et qu'on ne va pas se laisser abattre".

Après l'attentat de Manchester, Ariana Grande avait annulé plusieurs concerts de sa tournée, avant de finalement remonter sur scène ce soir à Paris. "Elle a fait Manchester et je pense que c'était la meilleure façon de répondre à ce drame et de démontrer aujourd'hui que les artistes sont aussi des gens sensibles, à l'écoute de ce qui se passe", explique-t-il.



Après le drame, Ariana Grande a pris du temps pour réfléchir après la mort de 22 de ses fans. "Elle tient vraiment à son public et je pense qu'elle a fait la meilleure chose qu'il fallait faire : prendre du recul et revenir beaucoup plus forte". À quelques heure du show, le producteur estime qu'elle n'a pas peur. "Si elle avait peur, elle ne serait pas venue".