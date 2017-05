Festival de Cannes : "Allez au cinoche !", clame Pascal Praud

et Loïc Farge

publié le 17/05/2017 à 09:53

"Pourquoi j'aime le Festival de Cannes ? Parce que l'année commence le 15 mai pour les amoureux du cinéma ; parce que le cinéma ce n'est pas seulement Mais où est donc passés la septième compagnie ? ; parce que ceux qui réduisent Cannes à un festival intello, bobo, gaucho me fatiguent, et parce que les films sont surprenants, agaçants, détonants", explique Pascal Praud.



"Parce qu'un film peut changer une vie, parce que Pedro Almodovar, parce que Rodin, parce que Vincent Lindon, parce qu'on entre en cinéma comme en religion", ajoute le journaliste. "Parce que rêver, pleurer, réfléchir ; parce que le tapis est rouge, parce que les talons sont hauts ; parce que Laurent Gerra imite Lambert Wilson", argue-t-il encore.

"Les films de Cannes rendent intelligents, enfin ils essaient", assure Pascal Praud. "Le cinéma montre l'invisible, pensez-y ! Et n'oubliez pas : la maladie du cinéma, c'est la télévision. Regardez Cannes, faites votre choix et allez au cinoche !", conclut-il.



RTL Girls et Bumble s’associent pour vous faire vivre le festival de Cannes. Pour rencontrer votre âme-sœur sur la Croisette ou ailleurs, téléchargez dès maintenant l'appli de rencontres qui donne le pouvoir aux femmes.