publié le 22/01/2018 à 15:35

Lui n'attend pas avec impatience la fin des zones blanches promise par le gouvernement. À Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes), Clément Toulliou vit sur un matelas posé dans un fourgon aux vitres couvertes d'aluminium, révèle le journal Nice Matin.



Cet homme de 40 ans souffre d’électrosensibilité : être exposé aux ondes cause chez lui un énorme "mal de tête" et compresse son corps et son cœur, confie-t-il au quotidien. Les premiers symptômes sont apparus il y a deux ans, et ont empiré ces derniers mois.

Il a alors quitté son logement en Bretagne en octobre 2017 pour s'installer dans ce fourgon garé entre deux immeubles, à l'abri des ondes des antennes-relais. Ses parents vivent à proximité et lui apportent à manger. Leur soutien est vital pour Clément Toulliou.

Sans eux, je me serais suicidé. Ma vie est un enfer sur terre. Clément Toulliou à Nice Matin Partager la citation





Recherche zone blanche

Il a enfin pu consulter un médecin à Paris après un an d'attente. Le Professeur Dominique Belpomme a confirmé que le quarantenaire souffrait d'un "syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques".



Mais le traitement est cher (250 euros par mois) et n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Clément Toullion préfère donc se concentrer sur la recherche d'un logement adapté. Un logement en zone blanche qui ne serait pas exposé aux ondes.