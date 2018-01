publié le 14/01/2018 à 08:41

Qui n'a jamais désespérément cherché ne serait-ce qu'une once de réseau sur son téléphone lorsqu'il se trouvait à la montagne ou à la campagne ? Les conversations téléphoniques des habitants de ces zones dites "blanches" pourraient bientôt ne plus être interrompues.



Dans une interview au Journal du dimanche, publié dimanche 14 janvier, Julien Denormandie, secrétaire d'État à la Cohésion des territoires, annonce un "accord historique" entre les quatre principaux opérateurs télécoms (Bouygues Telecom, Orange, SFR, Free) qui "va permettre de changer le quotidien des Français" et d'en "finir avec les zones blanches". Emmanuel Macron avait fixé l'arrivée du haut débit et du très haut débit partout en France avant la fin de l'année 2020.

Dans le détail, les opérateurs doivent fournir un bon débit pour tous dans deux ans, et le haut débit dans cinq ans maximum pour toutes ces communes, où il est aujourd'hui très compliqué de passer un coup de téléphone sur son portable, et d'aller sur internet.

500 petites communes toujours en zone blanche

Emmanuel Macron a confié l'épineux dossier à Julien Denormandie. Épineux, car avant lui François Hollande et Nicolas Sarkozy s'y étaient, eux aussi, attelés avec plus ou moins de succès. En mai dernier, 500 petites communes étaient toujours classées en zone blanche.



Julien Denormandie explique avoir posé un ultimatum aux opérateurs, qui ont accepté de construire 5.000 nouveaux pylônes et antennes, d’ici deux ans. La facture sera salée : au moins 3 milliards d'euros seront investis par opérateur quand l'État ne versera pas un sous. Pour que la signature soit suivie d'effets, des sanctions sont prévues si les opérateurs décidaient de ne pas jouer le jeu.



"Nous allons faire en trois ans ce que nous avons fait jusqu’ici en quinze ans pour déployer la téléphonie mobile", se réjouit le proche d'Emmanuel Macron. Les opérateurs vont se focaliser en priorité sur les zones où l'on ne capte pas du tout. Mais aussi sur l'autoroute, et les lignes de chemin de fer, TGV et TER, où l'on pourra bientôt passer des coups de fil sans être coupés toutes les deux minutes.