Air France : préavis de grève illimitée à partir du 1er septembre

publié le 21/08/2017 à 10:00

"Le combat continue". Le personnel navigant commercial (PNC) d'Air France mène la fronde contre Joon, la nouvelle filiale à bas coût du groupe qui sera lancée à l'automne.



À l'approche de la rentrée, le syndicat d'hôtesses de l'air et de stewards d'Air France CFTC a déposé un préavis de grève illimitée à partir du 1er septembre, comme le rapportent nos confrères du Figaro. En cause, "l'accord de garantie PNC personnel navigant à durée indéterminée" qui ne protégerait pas suffisamment les salariés, selon le syndicat minoritaire.

"L’accord de garantie PNC à durée indéterminée incluant une protection de périmètre d’activité est pour nous inacceptable. En effet celui-ci pourrait être dénoncé par la direction dans un avenir très proche et ne serait donc ensuite appliqué que pendant une période de 15 mois", tempête la CFTC dans un communiqué publié sur son site internet samedi 19 août. Le syndicat exige de la compagnie aérienne un accord de protection "d'une durée minimum de cinq ans".

JOON « Le combat continue » https://t.co/DntFLzubnp — CFTC AIR FRANCE (@CFTCAirFrance) 18 août 2017

Joon, filiale d'Air France dont le principe avait été approuvé le 17 juillet, doit notamment permettre au groupe de se relancer face à la concurrence de plus en plus féroce des low-cost et des compagnies du golf. Air France précise toutefois que "Joon ne sera pas une compagnie low-cost car il s'agit d'une offre décalée dont les standards de qualité restent fidèles à ceux d'Air France".



La nouvelle compagnie vise "une clientèle de jeunes actifs, les millennials (les 18-35 ans), qui place le numérique au cœur de ses modes de vie". Cette fronde interne pourrait néanmoins mettre à mal les projets de la principale compagnie aérienne française.