Air France propose à ses passagers des casques de réalité virtuelle

publié le 09/08/2017 à 16:16

Et si un voyage en avion était l'occasion de se plonger pleinement dans l'univers des films et séries ? C'est ce que propose, depuis le 1er août, la compagnie Air France en mettant à disposition des casques de réalité virtuelle à bord de certains vols.



Dans les avions de la compagnie, des tablettes permettent aux passagers de visionner films et séries durant toute la durée du vol. Pour que ces derniers puissent vivre une expérience sensorielle en totale immersion, Air France a installé des casques de réalité virtuelle.

Pour l'instant, ce service est uniquement proposé sur aux clients voyageant en classe Business sur des vols au départ de Paris et à destination de Saint-Martin. Dans un communiqué publié le 7 août, la direction d'Air France explique vouloir ainsi "surprendre ses clients et leur proposer une nouvelle forme de divertissement". Il s'agit d'une phase de test. À l'issue de cette période d'expérimentation, ce dispositif pourrait être ensuite déployé sur d'autres vols.

Air France cherche à se moderniser

"Cette expérimentation est riche d'enseignement pour la compagnie et confirme l'importance d'enrichir l'expérience des clients grâce à des solutions originales et innovantes", précise le communiqué.



L'arrivée de nouveaux concurrents sur le transport aérien incite des compagnies historiques comme Air France à se réinventer et se moderniser. La compagnie aérienne travaille également à l'installation de la connectivité WiFi dans ses avions long-courriers.