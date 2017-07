Feu vert pour Boost : le SNPL est-il désavoué ?

et La rédaction numérique de RTL

17/07/2017

Après trois années de psychodrame la filiale low cost d’Air France, Boost, va pouvoir être créée. Air France a obtenu lundi 17 juillet le feu vert du SNPL, le premier syndicat de pilotes, pour lancer cette nouvelle compagnie. Le Syndicat national des pilotes de ligne, majoritaire à 65% dans les cockpits d'Air France, avait lancé une consultation interne sur le plan stratégique présenté début novembre par le PDG d'Air France-KLM Jean-Marc Janaillac, et dont le projet de filiale est un pilier essentiel.



Les adhérents du SNPL ayant voté massivement pour le projet : avec 78,2% en faveur du "oui" et une participation massive (82,8%), le résultat du vote est sans appel. Il constitue par ailleurs un désaveu pour l'exécutif du SNPL qui, fâché par certains points du projet d'accord, avait mis au vote un texte alternatif qui n'a recueilli que 16,4% des suffrages.

On refait le monde avec :

- Alexandre Malafaye, président et fondateur du think tank Synopia

- Virginie Le Guay, chef adjointe du service politique de Paris Match

- Philippe Bailly, conseiller en communication