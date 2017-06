publié le 19/06/2017 à 19:02

Arrêtée et gardée à vue la semaine dernière dans l'affaire du "petit Grégory", Ginette Villemin se souvient d'une épreuve "fatigante". "36 heures de garde à vue, c'est très éprouvant, c'est très fatiguant. Ils nous demandent de dire des choses qu'on ne sait pas. J'étais en garde à vue, je ne savais même pas pourquoi. Je me sentais accusée. Le 16 octobre (1984, ndlr), moi je travaillais. Il n'y a que le soir, quand je suis sortie du boulot, que je l'ai appris. Je ne peux pas être au bord de la Vologne et au boulot".



De la récente mise en examen des époux Jacob, Ginette Villemin estime que "c'est pour trouver le vrai coupable. Mais je ne crois pas à leur culpabilité. Je n'y crois pas. Ce n'est pas possible que ces gens-là aient quelque chose à voir. Parce que je les connais. Je sais comment ils sont. Ce sont des gens sensibles comme tout. C'est incompréhensible. Et en plus, je ne sais pas même pas s'ils connaissent Grégory. On le voyait de temps en temps, mais c'était rare. Peut-être qu'ils l'ont vu petit. Mais par la suite, Jean-Marie et Christine, quand il y avait des fêtes familiales, ils ne le prenaient jamais."

"J'imagine dans quel état ils doivent être. Ça doit être terrible pour eux. Je leur souhaite du courage. Je ne crois plus en la justice, c'est fini. Je crois que n'importe quel innocent peut se retrouver en prison. Moi, j'ai mes opinions, mais je ne vais pas vous les dire. C'est à eux de trouver le coupable, ce n'est pas à moi", ajoute la tante du petit Grégory, qui précise n'avoir "aucun contact" avec les époux Villemin.