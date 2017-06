Retour sur le fiasco des enquêtes sur le meurtre du petit Grégory

publié le 17/06/2017 à 10:37





Jacques interroge Philippe sur les récents rebondissements sur l'affaire Grégory. Et figurez-vous que Philippe Bouvard avait reçu le (futur) juge Lambert au cours d'un stage à la rédaction de son journal !

Isabelle questionne ensuite Philippe sur la gravité du harcèlement de rue. Enfin, Hervé propose une discussion sur la destruction de nos terres agricoles à cause de l'urbanisation.





Guérir ses phobies grâce à la réalité virtuelle, c'est possible ?

Le Docteur Eric Malbos de l'hôpital de la Conception à Marseille utilise la réalité virtuelle pour confronter ses patients à leurs phobies. C'est ce procédé d'un genre nouveau que souhaite comprendre Philippe Bouvard. En vue, pourquoi de guérir...sa phobie de l'avion !

Romain Mielcarek a enquêté sur le business français des marchands d'armes

La collection Au fait des éditions Tallandier publie le livre de Romain Mielcarek : "Marchands d'armes. Enquête sur un business français". Qui se cache derrière ce juteux business, quels sont les intérêts des uns et des autres, pourquoi les échanges sont florissants...Autant de questions auxquelles Philippe Bouvard va s'intéresser, en interrogeant Romain Mielcarek.





