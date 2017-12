Laurent Wauquiez, les multiples visages du nouvel homme fort de la droite

publié le 11/12/2017 à 19:06

Qui est Laurent Wauquiez ? C'est simple, il est ce que vous voulez, du moment que ça l'amène où il veut. Un élu de Haute-Loire en rit encore : "Depuis qu'il est passé, le parquet de la mairie est tout rayé". Il dit aimer les combats sabre au clair, il cite Valmy et Star Wars. La réalité est plus tortueuse.



À ses débuts, il est le protégé du centriste Jacques Barrot. Européen tendance catho-social. Il travaille sur la pauvreté avec Emmaüs. "Pourvu qu'il ne change pas", dit alors Claude Chirac, emballée. Mais il change. En 2011, il dénonce le cancer de l'assistanat. Il devient anti-européen. Il est aussi le fer de lance de la Manif pour tous. Il affirme que l'homosexualité est contraire à ses valeurs... Lui qui s'affichait dans les soirées goldies, le rendez-vous de l'élite gay. On l'accuse de populisme et d'opportunisme, il avoue tout juste quelques erreurs de jeunesse.

S'adapter en toutes circonstances

C'est un jeune homme bien né. Pour vous donner une idée, à l'ENA, il faisait de l'équitation et il n'a pas hésité à faire venir son propre cheval car il refusait de "mettre ses fesses" sur les chevaux de l'école. Mais l'élite, ça passe mal en politique. Alors il joue le gars du terroir. Il vient à l'Assemblée nationale avec des chaussures pas cirées, il prend un coach pour travailler son accent de la Haute-Loire...

Et il ne s'arrête pas là. Pour faire expérimenté, au début, il se teint même les cheveux en poivre et sel. Tout est travaillé, y compris sa propre légende. Et notamment ses multiples rencontres avec Sœur Emmanuelle. À l'entendre, ils étaient copains comme cochons. Sauf que la plus proche collaboratrice de Sœur Emmanuelle ne s'en souvient pas et évoque une seule rencontre à la fin de sa vie.

Mensonges et trahisons...

Mensonges et trahisons, deux termes qui lui sont souvent reprochés. Surtout que Laurent Wauquiez est quelque peu maladroit. C'est ainsi qu'il a envoyé un SMS vraiment pas sympa pour Nadine Morano... à Nadine Morano. Pareil avec Jean-François Copé.



Plus surprenant, Frédéric Mitterrand raconte dans un livre comment Laurent Wauquiez lui a fait passer un petit papier en Conseil des ministres. "Pourquoi tu me regardes avec cet air langoureux ?". Aucune erreur possible ce coup-ci.



Un de ses rivaux résume alors : "On ne peut pas compter sur sa fidélité mais pour un CDD, c'est le meilleur". À force, même certains proches reconnaissent qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'il pense. Pourtant, il ne cesse d'avancer. "Je suis une force qui va", dit-il en citant le Hernani de Victor Hugo. Une force... Mais côté jedi ou côté obscur ?