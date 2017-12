Laurent Wauquiez : "La droite est de retour"

publié le 10/12/2017 à 21:37

Laurent Wauquiez promet un retour de la droite sur le devant de la scène politique. Fraîchement élu président du parti Les Républicains ce dimanche 10 décembre dès le premier tour du scrutin, il a prononcé un discours voulant marquer le nouveau départ de la droite française.



"Oui, ce soir, nous pouvons dire que la droite est de retour", a commencé Laurent Wauquiez, avant de refermer définitivement le livre du passé. "Nous avions perdu, nous étions divisé et nous avions déçus les français, je veux tourner ces pages. Nous allons tout reconstruire". Évoquant une droite "renouvelée", qui "assume ses valeurs", le nouveau chef de file des Républicains a eu une pensée pour ses adversaires, Florence Portelli et Maël de Calan. "Je veux remercier Maël et Florence, ils ont eu le courage de se présenter", a-t-il brièvement déclaré.

"Nous allons tout réinventer", a ensuite promis Laurent Wauquiez, avant d'énumérer les différents défis qui l'attendent : "Le travail, la liberté, la transmission, le respect, l'autorité et l'amour de la France". Convaincu que le pays "a besoin de la droite", le nouveau président des Républicains en est persuadé, son parti va "faire renaître un espoir à droite". "Nous allons écrire une renaissance. C'est la renaissance de notre nation que nous proposerons aux français".