publié le 05/11/2017 à 12:52

Ce dimanche 5 novembre, une centaine de personnalités féminines ont signé une tribune parue dans le Journal du dimanche. L'objet de cette pétition adressée à Emmanuel Macron : lutter contre les violences sexuelles avec la mise en place d'un plan d'urgence. Une initiative soutenue par Ségolène Royal, invitée du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro. "Je la signerai dès la fin de l'émission", a-t-elle assurée.



L'ambassadrice des pôles arctique et antarctique a ensuite expliqué son choix : "Il est temps que se lève la loi du silence sur ces crimes et délits. Ce sujet doit être traité au plus haut niveau de l'état". Ségolène Royal est ensuite entrée dans les détails en approuvant plusieurs mesures proposées dans cet appel initié par Caroline de Haas et la journaliste Giulia Foïs. "Les propositions qu'elles font sont toutes excellentes", salue l'ancienne ministre, notamment en ce qui concerne l'instauration d'un brevet de non-violence au collège.

Je suis parfaitement à l'aise avec le #BalanceTonPorc Ségolène Royal Partager la citation





"Je réagis à cet appel qui est une excellente initiative, parce que des décisions très rapides peuvent être prises", a ajouté l'ancienne candidate à l'élection présidentielle. Ségolène Royal est également revenue sur la vague d'accusations d'agressions et de harcèlement sexuelle observée sur les réseaux sociaux. "Je suis parfaitement à l'aise avec ça", a-t-elle expliqué faisant référence au #BalanceTonPorc. "C'est dans le cri de souffrance que les choses peuvent évoluer", a-t-elle précisé.

Pour Ségolène Royal, la parole de ces femmes ne doit pas être remise en cause. "N'inversons pas la charge de la preuve. La réalité d'aujourd'hui c'est que seulement 5% des faits d'abus sexuels sont portés en justice, et parmi eux, 5% se traduisent par une condamnation faute de preuve", a-t-elle déploré. "À ce moment là il faut un processus d'éducation, de zéro tolérance, et des sanctions exemplaires", a conclu l'ambassadrice des pôles arctiques et antarctiques.