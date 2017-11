"On est capable de mettre fin aux violences sexuelles", estime Caroline de Haas sur RTL

et Léa Stassinet

publié le 05/11/2017 à 08:08

"M. Macron, êtes-vous de notre côté ?". C'est ainsi qu'une centaine de femmes célèbres interpellent le président de la République ce dimanche 5 novembre dans les colonnes du Journal du dimanche. Elle demandent à Emmanuel Macron de mettre en place un "plan d'urgence" contre les violences sexuelles.



L'appel, à l'initiative de Caroline de Haas et de la journaliste Giulia Foïs prend la forme d'une pétition qui peut être signée en ligne. "Une femme sur deux a déjà été victime de violences sexuelle. Certaines ne sont plus là pour signer cette tribune, mortes sous les coups", peut-on lire. Parmi les signataires, on retrouve l'actrice Zabou Breitman, la chanteuse Louane Emera ou encore l'humoriste Florence Foresti. "Monsieur le Président, dans la rue, au travail comme à la maison, l'intolérance aux violences doit devenir la norme. Décrétez un plan d'urgence. Maintenant.", demandent ces femmes, qui dénoncent "l'insupportable déni collectif" visible dans une société qui "maltraite les femmes".

Dans cet appel, plusieurs pistes sont proposées pour lutter contre les violences sexuelles, comme notamment la création d'un "brevet sur la non-violence" au collège, "sur le modèle du brevet de la sécurité routière", qui sera obligatoire dès la rentrée prochaine. Autre demande adressée au chef de l'État, le doublement immédiat "des subventions des associations qui accueillent les femmes au téléphone ou physiquement", ainsi que le "nombre de places d'accueil pour les femmes victimes". La tribune ne fait pas mystère de ses intentions et se conclut ainsi : "Cela ressemble à un plan d'attaque ? C'en est un".