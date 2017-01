ÉCLAIRAGE - François Hollande, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy semblent avoir inspiré les candidats pour l'élection présidentielle de 2017.

Les précédentes campagnes présidentielles viennent-elles hanter celle de 2017 ? Manuel Valls, François Fillon mais aussi Vincent Peillon n'ont pas hésité à faire référence à Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy et même François Hollande pour appuyer leur projet présidentiel.



À gauche comme à droite, la campagne s'est intensifiée. François Fillon revient dans les médias, tandis que Vincent Peillon et Manuel Valls ont présenté le même jour leur programme. Tout en assumant le bilan du gouvernement, l'ancien premier ministre socialiste revendique "le droit d'inventivité". L'ancien ministre de l'Éducation nationale a, lui, choisi de consacrer une importante partie de ces mesures à l'Union européenne. Quant au candidat de la primaire de la droite et du centre, il cherche à redorer son image après les polémiques sur son programme concernant la santé et les fonctionnaires.

Manuel Valls et "La France juste"

Après avoir lancé sa campagne avec le slogan "Faire gagner tout ce qui nous rassemble", Manuel Valls a décidé d'en changer pour mettre fin aux critiques. C'est donc avec "Une République forte, une France juste", que l'ancien premier ministre a présenté son programme. Le terme de "France juste" fait écho au slogan employé par Ségolène Royal lors de la campagne de 2007, "Plus juste, la France sera plus forte". Invitée de France 2, la ministre a souligné une nuance entre son slogan et celui de l'ancien premier ministre. "Je pense que la France est forte quand elle est juste et qu'une France forte n'a jamais garanti la justice", expliquait-elle.

Vincent Peillon et les 60 engagements de François Hollande

Vincent Peillon a aussi été victime de comparaison. Le candidat a présenté son programme, centré sur l'Europe. Ce dernier reprend certaines propositions faites par François Hollande en 2011. La proportionnelle à l'Assemblée nationale, le droite de vote des étrangers aux élections locales, la procréation médicalement assistée, la réduction de la part du nucléaire de 75 à 25% dans la production d'électricité et la suppression de la Cour de justice de la République figurent dans les deux programmes.

François Fillon et "La France forte"

De son coté, François Fillon tente d'éteindre les incendies concernant son programme. Après avoir gardé le silence pendant plusieurs semaines, le candidat de la droite et du centre a marqué sa rentrée avec son passage au Journal Télévisé de TF1. L'ancien premier ministre a expliqué ne pas vouloir de slogan qui est "souvent une création de communication". "Donc je veux être le candidat de la vérité. Et surtout le candidat d'une France forte". La fin de cette phrase rappelle le slogan de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, "La France forte".

François Fillon avait débuté sa campagne avec le slogan "Le courage de la vérité". Il s'agissait d'ailleurs du slogan d'Arnaud Montebourg lors des élections législatives en Saône-et-Loire. L'ancien ministre du Redressement productif l'avait même réutilisé en 2002 et 2007, comme le notait le sénateur Jérôme Durain contacté par Le Lab.