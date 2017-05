publié le 04/05/2017 à 12:43

"Le débat, du fait de Marine Le Pen, était incroyablement polémique, destructif, pas au niveau", analyse Alain Duhamel. L'édiorialiste estime que le débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle qui a opposé Marine Le Pen à Emmanuel Macron était "le plus médiocre" (de l'histoire de la Vème République, ndlr).



"Mais je ne mets pas les deux protagonistes au même niveau. Marine Le Pen est la responsable. Elle a choisi d'être systématiquement polémique, injurieuse, quelques fois insinuante. C'était la meilleure façon d'empêcher de discuter de façon intelligente. On avait d'un côté une démagogue et de l'autre un pédagogue. Marine Le Pen avait une obsession : faire sortir Emmanuel Macron de ses gonds, le déstabiliser et essayer de lui tirer le gros dérapage. Elle a essayé et elle a montré qu'elle n'était pas au niveau", poursuit Alain Duhamel.

Selon l'éditorialiste, "c'est la première fois, depuis que j'assiste à des duels de second tour de l'élection présidentielle, que je trouve quelqu'un n'est pas au niveau du débat et de la présidence. C'est la preuve qu'il y a beaucoup de choses qui marchent mal en France. Cela prouve que nous sommes en crise".