publié le 04/05/2017 à 07:25

Le débat télévisé mercredi soir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, mercredi 3 mai, a été très tendu entre les deux rivaux. A-t-il été au niveau sur les grands dossiers économiques ? Sur un plan strictement technique, c'est resté très en-deçà de nos attentes. Si on énumère les grands défis qui nous attendent - la compétitivité des entreprises et l'emploi, le commerce extérieur, la transition énergétique, l'irruption des robots et la formation professionnelle, les réalités et les conséquences des fermetures des frontières -, on est resté sur notre faim.



Marine Le Pen peut-elle mettre en oeuvre son programme sans quitter l'euro ? C'est le grand point d'interrogation, et même son grand point de faiblesse. Le retour du franc et le divorce d'avec l'Europe sont absolument indispensables pour qu'elle puisse mettre en oeuvre 70% de ses propositions.