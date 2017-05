publié le 03/05/2017 à 19:20

Finalement, la retraite à 60 ans ne sera pas l'une des premières mesures que prendra Marine Le Pen si d'aventure elle devenait cheffe de l'État. Invitée de l'émission Facebook Lounge de LCI mardi 2 mai, la candidate du Front national a été interrogée sur la mise en oeuvre de la retraite à 60 ans et son effectivité en 2018. Un rétablissement qu'elle promettait déjà lors de la campagne présidentielle de 2012.



"Non, elle sera effective probablement à la fin du quinquennat parce que nous devons évidemment mettre en oeuvre - 60 ans et 40 annuités - le retour à l'emploi. Vous comprenez bien que cette retraite à 60 ans, il faut qu'on la finance par l'emploi, et moi j'essaierai de faire en sorte qu'à la mi-quinquennat, on puisse arriver à cela. (...) Mais à la fin du quinquennat, ce sera fait c'est sûr", a-t-elle répondu.

Une mise en oeuvre qui est donc repoussée, puisque dans une vidéo publiée le 11 avril, Marine Le Pen avait présenté les "dix mesures concrètes, d'effet immédiat sur votre quotidien", qu'elle prendrait "dans les deux premiers mois de (son) mandat", "tout de suite". Parmi ces promesses figurait donc le rétablissement de la retraite à 60 ans, avec 40 annuités de cotisation. Une mesure régulièrement sous le feu des critiques de la droite et du patron du Medef, Pierre Gattaz.

Un recul moqué par Alain Juppé

À l'époque, un dirigeant du Front national avait déclaré à l'AFP que les frontistes "entretenaient volontairement le flou", en vue d'une modification éventuelle du programme, qui n'a finalement pas été retenue. Le recul de Marine Le Pen sur la retraite à 60 ans n'est en tout cas pas passé inaperçu. Dans un tweet, Alain Juppé a raillé les récentes prises de position de la fille de Jean-Marie Le Pen sur la sortie de l'euro et la retraite à 60 ans. "C’est la valse-hésitation au FN. Comment voter pour une candidate qui se renie avec autant de cynisme ?", a écrit le maire de Bordeaux sur le réseau social.