publié le 03/05/2017 à 08:27

Les débats d'entre-deux tours de la présidentielle constituent toujours des moments extrêmement forts de la campagne. Ils sont en général très suivis. Pour rappel, le débat entre Nicolas Sarkozy et François Hollande avait été suivi en 2012 par près de 18 millions de téléspectateurs. Ce mercredi 3 mai, Marine Le Pen et Emmanuel Macron débattront autour des questions posées par Nathalie Saint-Cricq (France 2) et Christophe Jakubyszyn (TF1), responsables des services politiques des deux chaînes. Tout a été scrupuleusement préparé. Chaque détail a été supervisé par les équipes des candidats, mais aussi par le réalisateur Tristan Carné.



À quelques heures du débat, ce vétéran des débats télévisés n'a pas le trac. "On est concentré (...) Entre les préparatifs de mardi et tout ce que nous avons essayé de répéter, nous devrions être au point", assure-t-il. Tristan Carné précise que le débat concernant les fameux "plans de coupe" (il privilégie pour sa part le terme de "plans d'écoute") devait être tranché "dans la matinée".