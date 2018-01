publié le 15/01/2018 à 20:47

"Le jury est en partie encore en train de délibérer." Huit mois après son arrivée à l'Élysée, Emmanuel Macron fait l'objet d'une évaluation en demi-teinte de la part des Français, qui estiment à 21% qu'il est encore trop tôt pour évaluer le nouvel ouvrage présidentiel, selon notre sondage Kantar Sofres-Onepoint pour RTL, LCI et Le Figaro. Pour Emmanuel Rivière, directeur général France de Kantar public, il s'agit là d'"une des particularités de ce président un peu hors norme dont les Français se sont dotés".



"Pour eux, l'histoire n'est pas encore écrite et il y a un certain nombre de questions qui se posent encore sur son action", décrypte le représentant de l'institut de sondage. "C'est déjà pas mal, à ce stade, de ne pas avoir un bilan majoritairement négatif", poursuit-il. Emmanuel Rivière fait par ailleurs remarquer que 55% des sondés estiment qu'il tient ses promesses de campagne.

En tout cas, le "ni de droite, ni de gauche" revendiqué par Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle correspond davantage, pour les sondés (39%) à une politique "plutôt à droite". "Il y a toujours un centre de gravité de ses soutiens qui est plus à droite pour un président qui voulait être et de droite et de gauche", analyse Emmanuel Rivière qui voit là pour le chef de l'État "l'un de ses défis politiques".