publié le 14/01/2018 à 04:03

Il y a bientôt dix mois, Benoît Hamon était éliminé au premier tour de l'élection présidentielle avec 6.35% des voix. Il a depuis quitté le Parti socialiste et lancé Génération.s, son mouvement politique. Invité de l'émission On n'est pas couché, de ce samedi 13 janvier, Benoît Hamon a durement critiqué la politique mise en place par Emmanuel Macron, son ancien adversaire lors de la course à l'Élysée.



"Désolé si je suis grossier", a tout d'abord prévenu Benoît Hamon. "Emmanuel Macron ne sera pas un grand personnage historique. Les grands personnages historiques dépassent les intérêts de la classe qu'ils représentent. Et il ne dépasse pas les intérêts de sa propre classe", a-t-il lancé. "Je pense qu'aujourd'hui se retrouvent une bourgeoisie de gauche et de droite autour d'un seul et même personnage qui défend remarquablement bien ses intérêts", a poursuivi le fondateur de Génération.s.

Ce que je ne supporte plus, et je vous le dis avec le cœur, c'est ce double discours. Benoît Hamon Partager la citation





"Je pense qu'il est en train de mettre en œuvre une politique qui criminalise la pauvreté", a ajouté Benoît Hamon, visant toujours Emmanuel Macron. "Ce qui est en train de se faire sur les migrants qu'on ne regarde pas comme des êtres humains pauvres, mais comme des gens indésirables au regard de leur nationalité ou de leur religion, ce qui se passe sur les SDF, ce qui se passe dans travail, c'est inadmissible", a-t-il martelé.

"Ce que je ne supporte plus, et je vous le dis avec le cœur, c'est ce double discours. Il faut que Macron assume ce qu'il est et ce qu'il fait et pour qui il dirige ce pays", a ensuite conclu Benoît Hamon.

> Benoit Hamon - On n'est pas couché 13 janvier 2018 #ONPC