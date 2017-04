publié le 17/04/2017 à 09:47

Jacques Cheminade, candidat à l'élection présidentielle, souhaite le retour du service militaire ou civique d'au moins six mois. D'après lui, cette mesure "sert à apprendre à conduire. C'est très important pour trouver un emploi. Cela fait aussi que des jeunes de milieux sociaux différents se rencontrent. Ça ne passe pas toujours bien, mais il faut le faire. Vous créez une jeunesse qui sait ce qu'est être ensemble, qui sait ce qu'est la défense et qui comprend ce qu'est une armée. Aujourd'hui, une majorité des jeunes Français ne comprend pas ce qu'est une armée. On intègre le militaire dans la société".



Un service civique doit aussi "inclure des éducateurs et des personnes qui connaissent les gens. Il faut qu'il ait une compréhension de ce qu'ils ressentent. Je suis partisan de la majorité électorale et pénale à 16 ans", ajoute le candidat soutenu par la parti Solidarité et Progrès.

Jacques Cheminade se définit comme "gaulliste de gauche" : "Cela fait référence à la politique étrangère du Général de Gaulle, c'est-à-dire détente, entente, coopération et recherche des objectifs communs de l'humanité. Au départ de la Ve République, je n'étais pas gaulliste, je le suis devenu au fur et à mesure que j'ai vu sa manière de penser et d'agir. 'De gauche', ça fait référence à Jean Jaurès, à Mendès France. Mais aussi au gens qui dans le Parti communiste se sont battus pour quelque chose de plus juste. C'est le programme du Conseil national de la résistance, contre le féodalisme financier".