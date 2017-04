publié le 17/04/2017 à 08:33

Pour la dernière semaine de la campagne présidentielle, l'hypothèse d'un duel entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen au second tour n'est plus improbable. Pendant que la représentante du Front national dispute la première place à Emmanuel Macron, le porte-voix de La France insoumise ne cesse de progresser dans les sondages au point d'être parfois donné en troisième position à 20%. Le succès de ce dernier n'étonne pas son concurrent Jacques Cheminade. "Je le comprends parce qu'il y a un profond mécontentement contre la façon dont fonctionnent les choses en France. Il s'est emparé, avec ses talents d'orateur, de ce mécontentement", estime le candidat à la présidentielle dans une interview accordée lundi 17 avril à RTL.



"Il a plus de talent que Marine Le Pen", poursuit le président de Solidarité et progrès, faisant un constat sévère du projet de la candidate frontiste : "Elle n'a pas de talent. Tout le monde sait que [son projet] est basé sur une approche xénophobe. Ça ne peut pas marcher, ce n'est pas la tradition de la France. Cela désintégrerait la France et les gens commencent à le percevoir". Jacques Cheminade, pourfendeur du système bancaire, s'émeut d'ailleurs d'une déclaration qu'il attribue à l'un des conseillers du FN, Bernard Monot : "Il a dit qu'il ferait tous les arrangements possibles avec le système financier".



Ce réquisitoire contre Marine Le Pen n'empêche pas Jacques Cheminade d'être critique vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon. "C'est un disciple d'Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, qui sont pour un populisme de gauche. Ils le sont en disant qu'il faut faire une politique du peuple et dans l'intérêt de tout un peuple contre la caste et les gens en place. C'est à partir de là qu'on parle du système. Je n'aime pas tout ça", explique-t-il, tout en s'inquiétant de son projet "d'alliance bolivarienne".



Jacques Cheminade s'en prend aussi à Emmanuel Macron, un "homme sympathique, chaleureux et aimable", mais à qui il reproche une proximité avec les banques. "Il a vendu son âme à la finance", déplore-t-il, avant de poursuivre non sans ironie : "Vous me direz, il avait une âme... D'autres qui n'ont pas d'âme n'ont pas eu à la vendre".