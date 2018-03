Victoire de Fillon : c'est l'heure du rassemblement pour faire campagne

publié le 28/11/2016 à 11:32

Largement vainqueur lors du second tour de la primaire de la droite et du centre, François Fillon n'est pour autant pas encore Président de la République. Il lui reste cinq mois avant le premier tour de l'élection présidentielle en avril 2017. Mais à quoi va ressembler sa campagne ? Comment va-t-il rassembler ? C'est la première tâche de François Fillon après cette très longue campagne : recoller les morceaux.



Le nouveau candidat va placer ses hommes à la tête du parti mais pas question d'une purge générale. Pendant l'entre-deux tours, il a déjà donné des signes de sa volonté de rassemblement. Bruno Le Maire a pris la parole à l'un de ses meetings, signe que la réconciliation a déjà commencée. Des Sarkozystes tels que Éric Woerth ou Luc Chatel, qui avaient pris soin de ménager François Fillon, pourraient, eux aussi, retrouver une place. En revanche, Valérie Pécresse, ralliée sur le tard à Alain Juppé, devrait attendre un peu, voire beaucoup. D'autres Juppéistes pourraient en revanche revenir mais pas tout de suite, quand la campagne commencera réellement aux mois de février/mars.

François Fillon peut avoir la rancune tenace mais il va devoir prendre sur lui. Il faut dire qu'il a été lâché de toutes parts. Et dimanche 27 novembre, à son QG, les nouveaux courtisans étaient très nombreux.

François Bayrou, soutien d'Alain Juppé, bientôt candidat ?

Voir François Bayrou, le président du MoDem, annoncer prochainement sa candidature à l'élection présidentielle, est une possibilité. Le maire de Pau la laisse planer, encore dimanche 27 novembre au soir dans un communiqué. Mais Bayrou ne ferme pas non plus la porte à François Fillon. Les deux hommes se connaissent bien et ils devraient se parler sans tarder.



François Fillon pourrait proposer à François Bayrou quelques circonscriptions pour les législatives mais à la condition qu'il renonce à se présenter en mai prochain. Une sorte de donnant-donnant. François Bayrou pourrait y être sensible, lui qui rêve de retrouver un groupe à l'Assemblée nationale.