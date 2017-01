ÉDITO - Le candidat à la primaire de la gauche tente d’incarner une candidature de rassemblement.

> Valls tente "d'incarner à la fois Clémenceau et Rocard", selon Alain Duhamel Crédit Image : Damien Rigondeaud Crédit Média : Alain Duhamel Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

À 18 jours du premier tour de la primaire de la gauche, l'ancien Premier ministre Manuel Valls, candidat à ce scrutin, a dévoilé son programme le 3 janvier. L’homme fort de la primaire de la Belle alliance populaire a pour tâche de séduire une partie de l’électorat de gauche qui lui reproche les parjures successifs du gouvernement depuis 2012.



Il suit là "une stratégie logique, nécessaire mais difficile", selon Alain Duhamel. S'il incarne l’aile droite du PS, Manuel Valls "ne peut pas être le candidat d’une tendance du Parti socialiste". "L’atout majeur de Manuel Valls, c’est une image d’homme d’État", fait remarquer Alain Duhamel, mais "il faut qu’il réinvente le réalisme économique et le progressisme social".



"En tant qu’homme d’état, il se rattache à la filiation de Clémenceau, et tant que progressiste plutôt à celle de Rocard", résume l’éditorialiste, "et arriver à marier Clemenceau et Rocard, personne n’y ait parvenu jusqu’à présent."