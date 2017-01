La ministre de l'Écologie a bien noté la ressemblance entre son slogan de campagne en 2007 et celui de Manuel Valls pour la primaire. Elle a aussi souligné "une inversion des concepts".

Crédit : JUSTIN TALLIS / AFP Ségolène Royal le 29 octobre 2015 au Royaume-Uni

par Marie-Pierre Haddad publié le 04/01/2017 à 12:50

Ségolène Royal n'a rien perdu de son franc-parler. La ministre de l'Écologie a adressé une petite leçon à Manuel Valls. Le candidat à la primaire de la gauche a dévoilé, mardi 3 janvier, son programme ainsi que son nouveau slogan, "Une République forte, une France juste". Il fait écho à celui de Ségolène Royal lors de la campagne présidentielle de 2007 "Plus juste, la France sera plus forte".



Invitée dans l'émission 4 Vérités de France 2, Ségolène Royal reconnaît que le slogan de Manuel Valls ressemble au sien. "Ça veut dire que les bonnes idées sont durables et quand elles sont bonnes, elles appartiennent à tout le monde, explique-t-elle. Cela dit, il y a une petite évolution, une inversion des concepts. Je pense que la France est forte quand elle est juste et qu'une France forte n'a jamais garanti la justice".

Avec l'expression "une France juste", la ministre de l'Environnement décrit "une France avec des repères, une France où le mérite est reconnu à égalité de chacun, une France qui met en avant le développement durable (...) C'est la justice qui donne la force". Ségolène Royal en profite également pour écorcher le programme de Manuel Valls. "Dans la vie politique, il faut de la cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Les responsables politiques doivent être jugés sur leurs actes, avant d'être jugés sur les promesses. Il y a des convictions différentes et une vision différente du futur par rapport au développement durable".