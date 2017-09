Valérie Pécresse est l'invitée de RTL

publié le 18/09/2017 à 07:20

Dans trois mois, jour pour jour, le parti Les Républicains (LR) connaîtra le nom de son nouveau président. Parmi les six candidats qui batailleront pour recueillir les suffrages des militants les 10 et 17 décembre, Laurent Wauquiez part grand favori. Une perspective qui ne semble pas réjouir Valérie Pécresse. Loin de là.



La présidente du conseil régional d'Île-de-France, qui ne concoure pas à la présidence, n'a pas caché son aversion pour la position jugée très droitière de l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Face à lui se présentent Daniel Fasquelle, le juppéiste Maël de Calan, la filloniste Florence Portelli, le souverainiste Julien Aubert et la proche de Xavier Bertrand Laurence Sailliet. Valérie Pécresse est-elle séduite par l'un de ces candidats ?

Rien n'est moins sûr. Car l'ancienne ministre du Budget a lancé à Argenteuil (Val d'Oise), dimanche 10 septembre, son mouvement Libres !. Une initiative qui a pour but "d'oxygéner" une droite qu'elle veut "ferme", mais également "sociale et réformatrice". Une attaque directe à Laurent Wauquiez ? Un simple "empêcheur de tourner en rond" au sein des Républicains ?



Enfin, Valérie Pécresse peut savourer l'obtention par Paris des JO 2024. Cette dernière faisait partie de la délégation française aux côtés de Tony Estanguet, Laura Flessel, ministre des Sports, Anne Hidalgo, maire de Paris. Absence de consultation des Français, coûts exorbitants, risques d'attentats... Les critiques sont nombreuses, portées notamment par le collectif NON aux JO 2024 à Paris. Comment Valérie Pécresse compte-t-elle apaiser les craintes d'une partie de la population ?



Valérie Pécresse est l'invitée d'Élizabeth Martichoux, à l'antenne de RTL dès 7h45. Une interview à suivre sur RTL et en direct vidéo sur RTL.fr. Posez-lui toutes vos questions dans les commentaires.