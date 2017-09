Les Républicains : qui est Julien Aubert, candidat à la présidence du parti ?

publié le 05/09/2017 à 15:30

Il sont maintenant 6 candidats à se présenter officiellement à la présidence des Républicains. Julien Aubert, député du Vaucluse, devra affronter au premier tour le 10 décembre Laurent Wauquiez, Daniel Fasquelle, Florence Portelli, Laurence Sailliet et Maël de Calan.



Représentant d'une droite dite "traditionnelle", le candidat a officialisé sa candidature dimanche 3 septembre. "Je pense qu'il faut absolument rompre avec 20 ou 30 ans de laisser-aller dans ce mouvement, qui est un astre mort", a-t-il expliqué sur CNews. Proche de la ligne politique du grand favori Laurent Wauquiez, il a affirmé sa différence avec le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment en ce qui concerne "le parcours idéologique", comme il l'a expliqué au journal L'Opinion.

"Il vient de l'UDF. Il a été très pro-européen, critiquant les eurosceptiques comme moi. Puis il a basculé. J'ai donc du mal à le caractériser idéologiquement", a-t-il dit. "Aujourd'hui, il peut donner le sentiment de tenir des positions proches des miennes. Mais je regarde les actes, pas les paroles. En 2012, il a voté la ratification du traité sur la stabilité financière au sein de l'Union économique et financière. Moi, j'ai voté contre."

Incarner la droite dure

Julien Aubert défend un positionnement souverainiste, et entend contrer "l'astre mort" qu'est devenu selon lui le parti Les Républicains. Il se définit lui-même comme "un eurosceptique" de conviction "séguino-pasquaïenne", en référence à l'alliance anti-européenne faite par Philippe Séguin et Charles Pasqua.



Le député a été réélu face au FN lors des dernières législatives. Son objectif est de ramener les sympathisants de la droite traditionnelle dans l'électorat des Républicains. "Si on est incapable de gérer les oubliés du parti, ceux qui ne voient jamais d'élus, à qui on demande seulement leur argent, mais pas leur avis, on n'aura pas non plus de solutions pour gérer la France des oubliés, la France périphérique" a-t-il également expliqué à L'Opinion.



Sa ligne politique est assez proche des sujets identitaires et relatifs aux "valeurs du travail" défendus par Laurent Wauquiez. Pourtant, Julien Aubert a assuré sur CNews qu'en cas de défaite au premier tour il ne le soutiendrait pas, précisant qu'"aucun deal n'a été conclu" avec le président de la région Rhône-Alpes-Auvergne.