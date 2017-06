Mélenchon va présider le groupe des députés de La France insoumise

publié le 20/06/2017 à 19:46

Élu député pour la première fois de sa carrière politique, à 65 ans, Jean-Luc Mélenchon s'est présenté mardi 20 juin à l'Assemblée nationale. Accompagné des 16 autres nouveaux élus de La France insoumise, l'ancien candidat à la présidentielle s'est félicité de cet "événement historique". Face à de nombreux journalistes, il a exprimé son "très grand bonheur" de siéger dans l'hémicycle. "Je sens une totale légitimation du projet politique qu'on a porté depuis fin 2008. (...) Dans quelques années, nous serons au pouvoir".



Pour ses premiers pas au Palais Bourbon, Jean-Luc Mélenchon en a profité pour annoncer qu'il serait le président du groupe des députés de La France insoumise. "Les amis me font l'honneur et la confiance de me demander de marcher devant, dans ce moment", a-t-il déclaré, précisant que ce groupe "ne sera pas une collection d'individus" mais bien un "groupe" qui "se prépare ensemble". Peu après, il a néanmoins précisé au micro de LCP : "Je suis parfaitement conscient du fait que dans la mandature, il faudra que je sois remplacé".

Durant la campagne des législatives, Jean-Luc Mélenchon avait pourtant fait savoir qu'il n'était pas particulièrement enclin à prendre les rênes. Il souhaitait plutôt laisser la place aux figures montantes vues pendant sa campagne présidentielle, en particulier sa coresponsable de programme Charlotte Girard et son directeur de campagne Manuel Bompard. Seulement, les deux ont été battus aux élections législatives. Par conséquent, son ancien porte-parole Alexis Corbière, élu en Seine-Saint-Denis, avait lancé un appel sur France Inter : "Je pense que ce serait bien que ce groupe soit présidé par Jean-Luc Mélenchon". Message reçu.