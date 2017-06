publié le 20/06/2017 à 00:56

La victoire d'Anissa Khedher, investie par La République en Marche dans la 7e circonscription du Rhône, a été particulièrement serrée. L'infirmière en psychiatrie l'a emporté sur son adversaire Les Républicains (LR), Alexandre Vincendet, de 248 petites voix lors du second tour des législatives. Mais ce dernier ne compte pas s'avouer vaincu. Loin de là. Le Maire de Rieux-le-Pape a annoncé qu'il allait saisir le parquet après avoir "relevé un détournement de moyens publics dans le cadre d'une élection", indiquent nos confrères de Lyon capitale.



L'édile appuie ses accusations sur un communiqué diffusé par le maire de Bron sur les réseaux sociaux. Un document officiel, le logo de la mairie figurant en en-tête, dans lequel Jean-Michel Longueval appelle ses concitoyens "à venir massivement voter dimanche prochain 18 juin pour la candidate de La République en Marche, afin que la participation soit plus élevée qu'au premier tour". Or le Code électoral est formel : il est interdit aux élus d'utiliser les ressources de leur municipalité pour faire campagne pour un candidat.

D'autant que cet appel fédérateur a pu porter ses fruits. C'est en effet dans cette commune de 40.000 habitants qu'Anissa Khedher a pu assurer sa victoire avec 867 voix d'avance. "Il faut faire toute la lumière sur ce qui s'est passé et j'ose espérer que des moyens publics n'ont pas été mis à la disposition de Madame Khedher", lance le candidat malheureux dans les colonnes du magazine lyonnais. L'initiative du maire LR semble inquiéter dans les rangs de La République en Marche, à l'image d'une militante locale qui craint la possibilité de l'annulation de l'élection. Quoi qu'il en soit, le quinquennat de la marcheuse ne s'annonce pas sous les meilleurs hospices.