INVITÉ RTL - Interrogé par Elizabeth Martichoux sur son éventuel souhait de participer à l'émission de Karine Le Marchand sur M6, le candidat à la primaire de la gauche s'y est montré très favorable.

par Philippe Peyre publié le 21/12/2016 à 08:57

Vincent Peillon aimerait lui aussi raconter son ambition intime, lui qui reste plutôt discret sur sa vie privée. Invité de RTL mercredi 21 décembre, le candidat à la primaire de la Belle Alliance Populaire (BAP) initiée par le Parti socialiste a été interrogé sur sa volonté ou non de participer à l'émission Une ambition intime, présentée par Karine Le Marchand.



"Je l'ai trouvé tout à fait remarquable, a immédiatement rétorqué Vincent Peillon, je l'ai regardé et j'ai trouvé cette émission très intéressante". Dans ce programme, la présentatrice phare de M6 livre un entretien d'une demie heure avec une figure de la politique française. Une émission placée sous le signe de la confidence et censée s'écarter de toute considération politique. "Elle (NDLR : cette émission) disait une vérité sur les hommes politiques qui, dans le fond, pouvait réconcilier beaucoup de nos compatriotes, qui ont une vision assez dure des politiques, avec eux", a indiqué l'ex-ministre de l'Éducation nationale.



Si la plupart des candidats à l'élection présidentielle s'y sont soumis, Vincent Peillon a clairement fait savoir qu'il pourrait y participer. Une déclaration à laquelle a immédiatement réagi Karine Le Marchand, via son compte Twitter, se disant "très touchée par le compliment" de Vincent Peillon. "Le gagnant de la primaire de la gauche sera cordialement invité ! À suivre", a écrit l'animatrice. Réponse le 29 janvier.