INVITÉ RTL - L'ancien ministre de l'Éducation et candidat à la primaire de la gauche répondra à Elizabeth Martichoux à partir de 7h45.

par Anne-Sophie Blot , Avec AFP publié le 21/12/2016 à 07:15

12 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Il fait partie des 7 candidats officiellement en lice pour la primaire de la gauche. Après deux ans de retraite médiatique, Vincent Peillon, 56 ans, revient sur le devant de la scène politique. Son retour est plutôt inattendu, puisqu'il avait annoncé en avril dernier qu'il ne se présenterait plus à aucune élection. Mais l'ancien ministre de l'Éducation a profité du renoncement de François Hollande à briguer un second mandat pour tenter sa chance en vue de l'élection présidentielle.



Ministre de l'Éducation durant deux ans, Vincent Peillon a quitté le gouvernement le 31 mars 2014, date à laquelle Manuel Valls a établi son premier gouvernement. Il a été remercié après sa candidature comme tête de liste aux élections européennes dans le Sud-Est. On retient de lui la réforme des rythmes scolaires, très contestée dans l'opinion au début du quinquennat Hollande.



Au sein de la primaire de la Belle Alliance Populaire, Vincent Peillon défend le bilan du chef de l'État et prend à contre pied Benoît Hamon et Arnaud Montebourg. Sa course à l'investiture pourrait néanmoins être freinée par une polémique déclenchée il y a une semaine par Le Canard Enchaîné : le candidat n'est pas à jour de sa cotisation de militant socialiste depuis trois ans et doit 19 000 euros au parti, selon le journal.