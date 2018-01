"Un sénateur coûte 4,25 euros par an par Français", affirme Larcher sur RTL

publié le 07/01/2018 à 15:01

La perception du rôle et de l'utilité du Sénat varie selon les Français. Pour certains il représente un contre-pouvoir, pour d'autres il s'agit d'une institution qui ruine les contribuables. Ce dernier point, le président du Sénat le rejette fortement.



Ruiner les Français ? "Un sénateur ça coûte 4,25 euros par an et par Français. C'est moins cher qu'un député. La démocratie a un coût. Il faut cesser de faire un populisme en faisant croire qu'on changera la face financière de la France en faisant 100 millions d'économies sur le nombre de parlementaires. Ça fait partie du populisme nourri", a affirmé Gérard Larcher dimanche 7 janvier lors du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro.

"Nous sommes un contre-pouvoir, pas un anti-pouvoir, parce que quand les choses nous paraissent bien, on peut avoir un débat entre nous et nous en avons au sein de la majorité sénatoriale. Je ne vois pas au nom de quoi nous rejetterions ce qui permet de faire avancer le pays", a précisé le président du Sénat, expliquant être pour "un bicamérisme inégal".