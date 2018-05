publié le 03/05/2018 à 07:44

Rodés à la communication politique, les ministres d'Emmanuel Macron ont décidé de se mobiliser pour l'anniversaire de la première année du président de la République à la tête du pays.



Toujours dans l'objectif de faire de la pédagogie et de diffuser la parole macronienne, les membres du gouvernement d'Édouard Philippe vont se déployer "sur l’ensemble du territoire pour expliquer aux Français la politique mise en place depuis le début du quinquennat Macron", explique L'Opinion qui précise que "la date n’est pas encore calée mais cela aura lieu dans le courant du mois de mai".

Ce déploiement devrait prendre la forme de rencontres avec les Français. Un moyen efficace pour marquer le coup, selon l’exécutif. Cette idée, proposée par Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, ne devrait pas être seulement l'occasion de "parler du bilan ; cela va surtout permettre d'expliquer ce qu'on va faire dans la durée", indique-t-il au quotidien.

Diffuser la parole du gouvernement

Comment va se dérouler cette opération ? "On va aller dans des villes moyennes, des zones périurbaines, pour expliquer ce qu'on fait et tracer des perspectives. L'idée, c'est que chaque ministre puisse être ce jour un porte-parole du gouvernement", explique le porte-parole dans les colonnes du Figaro.



La "carte déplacements des ministres est encore en préparation. La ministre en charge des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, devrait se rendre dans le Béarn, Sébastien Lecornu en Bourgogne, Benjamin Griveaux probablement dans le Sud-Est. En tout, une 'trentaine de territoires' sont ciblés", ajoute le quotidien.



Seul ombre au tableau : la possible absence d'Édouard Philippe. "Je ne me sens pas du tout dans l'esprit de célébrer un anniversaire", explique-t-il. Néanmoins, le Premier ministre effectue une visite de trois jours dans le Cher. Une sorte de délocalisation de Matignon afin d'aller au contact des élus mais aussi des Français. Une session similaire avait déjà été organisée dans le Lot. Comme pour les autres déplacements des ministres, ces rencontres avec les Français seront retransmises sur les réseaux sociaux.

Visites et tracts

Le gouvernement ne s'arrête pas là. Quelques jours avant cette opération, Christophe Castaner, le secrétaire général de La République En Marche se rendra dans l'Eure-et-Loir afin d'aller "à l'écoute des Français, vivre leur quotidien, prendre son temps pour préparer l'avenir", explique son entourage au Figaro.



Autre événement : "Une grande campagne sur le terrain, avec la diffusion de plusieurs millions de tracts, et une journée d'action sur le territoire samedi 5 mai. 'Cela doit servir à raconter le récit et imprimer par segment de population, montrer les grandes avancées liées au macronisme', précise un cadre du QG", peut-on lire dans le journal. Là encore un seul objectif, calqué sur le discours d'Emmanuel Macron : montrer que le gouvernement fait ce qu'ils ont annoncé.



L'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée a entraîné une tornade politique, tant sur le plan des réformes lancées dans le pays, que sur le plan politique. Retour sur la première année du mandat du président de la République : réformes, style politique et suite de son mandat.