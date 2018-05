DIAPORAMA - Brigitte Macron fête (aussi) ses un an à l'Élysée

Donald et Melania Trump et Brigitte et Emmanuel Macron, à l'Élysée le 13 juillet 2017

Donald et Melania Trump et Brigitte et Emmanuel Macron, à l'Élysée le 13 juillet 2017 Crédits : IAN LANGSDON / POOL / AFP | Date :

Au Carillon et au Petit Cambodge, Emmanuel et Brigitte Macron ont salué les familles des victimes des attentats de Paris de novembre 2015.

Au Carillon et au Petit Cambodge, Emmanuel et Brigitte Macron ont salué les familles des victimes des attentats de Paris de novembre 2015. Crédits : Etienne LAURENT / POOL / AFP | Date :

Melania Trump et Brigitte Macron à une exposition sur le peintre français Paul Cézanne, à la National Gallery of Art de Washington

Melania Trump et Brigitte Macron à une exposition sur le peintre français Paul Cézanne, à la National Gallery of Art de Washington Crédits : SAUL LOEB / AFP | Date :

publié le 06/05/2018 à 08:32

Le 7 mai 2017, Emmanuel Macron était élu à la présidence française. Avec lui, son épouse Brigitte Macron arrivait à l'Élysée. Dans les colonnes du Parisien, Stéphane Bern explique qu'elle "est la part non négociable de sa vie. Son principal soutien. C'est non seulement un couple, mais aussi une équipe". Quant à Marlène Schiappa, la secrétaire d'État en charge de l'Égalité entre les femmes et les hommes, elle indique qu'"elle est son tout. La phrase que j'ai le plus entendue du président pendant la campagne, c'est : où est Brigitte ?".



"Après un an à l'Élysée, la Première dame a trouvé ses sujets de prédilection : éducation, handicap, mais elle reconnaît qu'elle doit encore prendre ses marques", explique Vincent Derosier, journaliste politique chez RTL.

Brigitte Macron confiait lors de son déplacement aux États-Unis, "on est là, sans être là, tout en étant là. C'est très curieux. Donc il ne faut surtout pas être importune parce que c'est très clair, on n'est pas élue. Le positionnement n'est pas simple".

Une "vie normale"

La première dame revient sur la nouvelle vie de son époux : "Ce que je n'aime pas, c'est qu'il n'y a jamais de temps off. Où que vous soyez il y a toujours quelqu'un pour vous prendre en photo. Il n'y a jamais de moment où vous pouvez être totalement tranquille. Ça, c'est le côté le plus pesant".



Quant à son statut de première dame, Brigitte Macron affirme que "dans (sa) tête" être "l'épouse d'Emmanuel Macron, pas l'épouse du président. Je ne me sens pas du tout première dame (...) Vous avez cette responsabilité qui vous tombe dessus de représenter les Françaises et les Français. Sinon, je vis une vie normale. Je rencontre des gens. Je n'ai pas changé, ni dans ma tête, ni dans ma manière de vivre".

Un atout politique ?

Son rôle est hautement politique. Selon BFMTV, elle aurait effectué en un an, quinze déplacements à l'étranger aux côtés d'Emmanuel Macron. Seule, elle a son actif 38 déplacements en France, "sans forcément la présence de journalistes", explique le site. "Elle est la vigie, la dernière personne qui parle à Emmanuel Macron le soir", précise Stéphane Bern.



"Qu’on ne s’y trompe pas, elle est aussi son arme de communication massive. Elle n’a fait, en France, que deux sorties officielles à ses côtés. Coïncidence ? Chaque fois, le président traversait un vilain trou d’air sondagier. À Rouen, par exemple, début avril, auprès d’enfants autistes. Comme si elle était son hémisphère gauche, quand l’étiquette de grand méchant loup libéral lui colle trop à la peau", indique Le Parisien.



Selon une information du journal, "d'ici l'été, elle pourrait dévoiler son plan d'action". Afin de s'y préparer, Brigitte Macron aurait rencontré les "autres premières dames : Carla Bruni-Sarkozy en juillet ; Bernadette Chirac en septembre ; Valérie Trierweiler lors d'une cérémonie de décorations ; et Julie Gayet aux obsèques de Johnny", ajoute le quotidien. Au total, elle aurait effectué 113 rencontres, notées dans son agenda officiel et comptabilisées par BFMTV. Autant d'indices qui montrent qu'elle tient un rôle central dans la politique d'Emmanuel Macron.



L'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée a entraîné une tornade politique, tant sur le plan des réformes lancées dans le pays, que sur le plan politique. Retour sur la première année du mandat du président de la République : réformes, style politique et suite de son mandat.