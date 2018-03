publié le 21/03/2018 à 13:47

Anne Hidalgo a décidé de lancer lundi 19 mars une réflexion à propos de la gratuité des transports en commun. Alors que la gratuité du pass Navigo pour certains parisiens sous conditions de ressources devait être votée pare le Conseil de Paris, la maire de la capitale a décidé de lancer la faisabilité d'une généralisation.



Une mesure qui soulève un problème d'équité entre un habitant de Paris qui voyagerait gratuitement et un banlieusard qui paierait son pass Navigo. "L'idée est d'étudier les choses", précise Christophe Najdovski, maire-adjoint de Paris chargé des transports. "Objectivement, on est sur une cohérence régionale. À partir du moment où vous avez un réseau qui est organisé à une échelle régionale, ça doit s'inscrire dans cette cohérence-là", tempère-t-il.

Un coût de 3 milliards d'euros pour Paris

"L'étude, elle doit nous permettre d'objectiver les choses et voir à quelles conditions cet objectif de gratuité peut être atteint, à quel terme, dans quelles conditions", explique Christophe Najdovski. Une étude qui doit tenir compte des 3 milliards d'euros que pourrait coûter les transports gratuits uniquement à Paris.

"Si on lance un débat et une étude c'est pour regarder les choses sur des temps longs, donc cette étude va prendre une année", annonce-t-il. L'idée est donc de multiplier les avis d'experts français et étrangers, et de tenir compte des expériences en cours en France et ailleurs. "On va regarder ce qu'il se passe ailleurs", insiste l'élu.



Une étude afin de "regarder les choses sans dogmatisme", avec en fil rouge les exemples d'autres villes. Et Christophe Najdovski explique que "là où il y a eu gratuité il y a eu augmentation de la fréquentation des transports".