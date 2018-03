Paris : la 4G déployée intégralement dans le métro en 2019

publié le 18/03/2018 à 17:42

Encore un peu de patience. Les Parisiens l'attendent de pied ferme. Repoussé depuis 2016, le déploiement de la 4G dans l'intégralité du réseau de métro parisien devrait être effectif en 2019, rapporte Le Parisien ce dimanche 18 mars.



À ce jour, seulement une soixantaine de stations est couverte par ce réseau mobile, sur les plus de trois cents que comptent les sous-sols parisiens. "Nous devrions pouvoir couvrir 120 stations d'ici fin 2018 et la totalité de notre réseau en 2019", a ainsi détaillé le directeur des Systèmes d'information et de télécommunication de la RATP, Michel Cordival, au quotidien, vendredi 16 mars.

À propos du large retard pris sur le chantier du déploiement de la 4G dans le métro parisien, Michel Cordival évoque des difficultés d'ordre techniques. "Il faut parfois creuser des tunnels, trouver d'autres locaux, descendre des climatisations à 20 mètres sous terre pour éviter les surchauffes. Alors même que nous devons mener les travaux la nuit, alors que les plages de fermeture au public sont très restreintes", poursuit le responsable. Initialement, la 4G dans le métro était prévue pour 2016, avant d'être repoussée à 2017 et maintenant à 2019.