Crack dans le métro : Pécresse veut davantage de policiers dans les stations

publié le 21/01/2018 à 13:52

C'est une question qui fait couler beaucoup d'encre. Des contrôleurs de métros parisiens affirment qu'il leur arrive depuis plusieurs mois de ne pas marquer l'arrêt dans certaines stations du nord-est parisien à cause de l'insécurité générée par des dealers et des toxicomanes présents sur les quais. Un phénomène qui concernerait particulièrement les lignes 12 et 4 du réseau souterrain de la capitale.



Invitée du Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI dimanche 21 janvier, Valérie Pécresse a affirmé vouloir lutter contre ce sentiment d'insécurité. La présidente de la région Île-de-France et du Stif (Syndicat régional des transports) déclarait "bien connaître le métro parisien pour le fréquenter souvent (...) Je suis totalement consciente de ce qui se passe aujourd'hui dans le nord du XVIIIe, et nous avons demander à la RATP de recruter davantage de forces de sécurité et de les mettre sur ces stations".

Valérie Pécresse en appelle à l'État pour enrayer ce phénomène d'insécurité. Actuellement, une partie du XVIIIe arrondissement est classée en Zone de sécurité prioritaire (ZSP). Un classement décidé par le gouvernement. "En surface, précise l'ancienne ministre. Il faut que cette zone de sécurité prioritaire se fasse également dans le métro." Pour lutter avec efficience contre le trafic de drogue, Valérie Pécresse préconise de déployer davantage de policiers et agents de sécurité, et réclame "une réponse judiciaire efficace" de la part de l'État.