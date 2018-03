Gratuité des transports en commun : Anne Hidalgo va lancer une étude à Paris

et AFP

publié le 20/03/2018 à 02:04

Vers la gratuité des transports en commun dans la capitale ? Anne Hidalgo, la maire PS de Paris a indiqué lundi 19 mars qu'elle allait prochainement lancer une étude en ce sens. "J'ai décidé de charger trois de mes adjoints de conduire une vaste étude sur le sujet, qui associera des experts français et étrangers", a annoncé dans un communiqué la maire de Paris.



Anne Hidalgo avait auparavant affirmé dans un entretien aux Echos que la "question de la gratuité des transports est une des clefs de la mobilité urbaine dans laquelle la place de la voiture polluante n'est plus centrale".

Dans cette étude, "il s'agira d'analyser les exemples en France et à l'international", poursuit Anne Hidalgo dans le communiqué. "Il faudra en particulier évaluer s'il existe un modèle économique viable : rien ne dit aujourd'hui que cela est possible", a ajouté la maire pour qui "la gratuité pour l'usager implique forcément d'identifier d'autres sources de financement".

Un vote sur la gratuité du pass Navigo pour les plus de 65 ans

La question mérite "d'être posée, sans a priori et sans dogmatisme", selon la maire. Cette annonce intervient alors que le Conseil de Paris doit voter cette semaine la gratuité du pass Navigo dans l'année pour les Parisiens de plus de 65 ans, sous conditions de ressources (jusqu'à 2.200 euros de revenus pour une personne seule). Anne Hidalgo avait annoncé en janvier que quelque 200.000 personnes pouvaient être en mesure de bénéficier de cette gratuité.



La mesure coûtera 12 millions d'euros à la Ville de Paris, qui versera cet argent à IDF-Mobilités (ex-syndicat des transports d'Ile-de-France), en charge de la délivrance des passes de transport. Le gouvernement allemand a proposé en février la gratuité des transports en commun afin de réduire la pollution dans les villes.



À l'origine, cette idée a été formulée en réponse à une menace de poursuites de l'UE sur la question du diesel, avant de préciser peu après qu'il n'y avait pas de projet concret ou de ville volontaire pour tester la mesure.

Un dispositif encore rare à l'international

Les tentatives ponctuelles d'instaurer la gratuité des transports en commun, régulièrement sujet à réflexion, se sont avérées jusqu'ici plutôt infructueuses. Aux États-Unis, la grande métropole de Seattle a ainsi abandonné une telle mesure. Selon la mairie de Paris qui cite Tallinn en Estonie où la gratuité est en place depuis 2013, "aucune agglomération de la taille de Paris n'a toutefois mis en place à ce jour un tel dispositif".



Christophe Najdovski, adjoint EELV aux transports, Jean-Louis Missika, en charge du développement économique et Emmanuel Grégoire, adjoint PS aux finances, présenteront dans les prochaines semaines le calendrier et le cahier des charges de cette étude, à laquelle seront associés les groupes politiques du Conseil de Paris, majorité et opposition, précise la mairie de Paris.



"Que la campagne des municipales 2020 commence !", a immédiatement réagi le groupe PPCI (pro-Macron ex-LR) du Conseil de Paris. "Pour ceux qui en douteraient, Anne Hidalgo est bien candidate avec une seule promesse : je rase gratis !", a déclaré son président Alexandre Vesperini en se demandant "qui va payer la facture ?".