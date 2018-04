Tolbiac : l'évacuation s'est "déroulée dans le plus grand calme", assure Frédérique Vidal

et Marie Zafimehy

publié le 20/04/2018 à 19:02

Tolbiac évacuée, Frédérique Vidal est "soulagée". Au micro de RTL, la ministre de l'Enseignement supérieur a assuré que l'opération d'évacuation des étudiants qui bloquaient l'université s'était "passée dans le calme" et "sans blessés".



Pourtant, le syndicat étudiant UNEF affirme qu'un étudiant a été grièvement blessé à la tête. "Je me fie à ce qu'a dit le préfet de police qui a dit que l'opération s'était déroulée dans le plus grand calme", insiste Frédérique Vidal.

La ministre s'est dite prête à "écouter pour essayer de lever les inquiétudes" concernant la réforme de l'université contre laquelle protestent des milliers d'étudiants dans toute la France. "Mais dans un cas comme Tolbiac c'était devenu impossible d'avoir le moindre dialogue", déplore-t-elle.

Interrogée sur la tenue des examens, Frédérique Vidal a par ailleurs assuré que les sessions étaient en train d'être préparées. "Il y a des partiels qui se sont d'ores et déjà déroulés à Montpellier III et Paris I", a-t-elle informé.