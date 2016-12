Thierry Solère était l'invité de RTL

REPLAY - INVITÉ RTL - Le porte-parole de François Fillon répondra aux questions de Jérôme Florin à partir de 7h45.

par Félix Roudaut publié le 26/12/2016 à 07:20

10 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Thierry Solère est l'autre grand vainqueur de la primaire de la droite et du centre. Le député Les Républicains a eu la lourde tâche de veiller, avec Anne Levade, au bon déroulement d'une primaire qui a conduit à l'investiture de François Fillon comme candidat de la droite à l'élection présidentielle. Une mission complexe dans un parti politique échaudé par le fiasco de la présidence de l'UMP en 2011, entachée par de nombreuses irrégularités.



Le Nantais de 45 ans a géré de bout en bout une primaire qui a réuni près de cinq millions de votants. Un succès indéniable qui vaut à l'ancien soutien de Bruno Le Maire d'être nommé porte-parole de François Fillon. "Thierry Solère est un peu comme Xavier Bertrand, il a louvoyé, il s’est dit proche de tout le monde et au final, c’est lui qui gagne. Sous ses airs de bonhomie, il avance un peu masqué", décrypte un ancien collaborateur dans les colonnes de L'Opinion.



Une promotion éclaire pour celui qui jure n'avoir brigué aucun poste au sein de l'équipe de François Fillon. Il devra par conséquent intégrer au plus vite l'ensemble du programme de son candidat afin de défendre au mieux le député de Paris en vue des élections 2017.



>> L'interview est à suivre en direct à partir de 7h45 sur RTL et en vidéo sur RTL.fr