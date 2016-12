Farid Fillon : cela va-t-il peser sur la campagne de Fillon, comme avec Juppé ?

Depuis sa victoire à la primaire de la droite et du centre, François Fillon est la cible de la fachosphère, qui l'a surnommé Farid Fillon.

par Bernard Poirette publié le 23/12/2016 à 20:32

C'est Alain Juppé le premier qui avait fait les frais de la fachosphère sur les réseaux sociaux, qui l'avait affublé du surnom de Ali Juppé. Le maire de Bordeaux, et alors candidat à la primaire de la droite, était accusé de complaisance vis-à-vis de l'immigration, sous-entendant qu'il ne faisait pas tout ce qu'il fallait contre le terrorisme.



Perdant au second tour, il laisse la place à François Fillon qui n'est pas épargné par les attaques. Lui aussi a le droit à son surnom : Farid Fillon. SI les attaques contre Alain Juppé peuvent, en partie, expliquer sa défaite, celles contre François Fillon vont-elles avoir le même impact sur la campagne de l'ancien premier ministre ?



On refait le monde avec :

- Rokhaya Diallo, membre du mouvement européen contre le racisme



- Annie Lemoine, journaliste

- Alexandre Malafaye, fondateur de Synopia