Le candidat de la droite et du centre pour 2017 n'a pas hésité à inclure son ancien rival au "noyau dur" de son équipe, comme le rapporte "Le Journal du Dimanche".

Il était son concurrent lors de la primaire de la droite et du centre. Mais cela n'a pas empêché à Bruno Le Maire d'intégrer l'équipe de campagne de François Fillon. L'ancien ministre de l'Agriculture est récompensé de son rapide ralliement à gagnant du scrutin. Désormais, celui qui voulait incarner le renouveau serait jalousé par certains sarkozystes qui ont été mis de côté depuis l'élimination de l'ancien président de la République.



Selon une information du Journal du Dimanche, François Fillon a confié à un député que "Bruno a une solide formation intellectuelle, une vraie expérience de l'État et de la diplomatie. Et dans sa génération, il est le moins taré". Selon la garde rapprochée du candidat de la droite et du centre à l'élection présidentielle, "Le Maire a été humble et impeccable". Un fillioniste indique que "Bruno est le seul à avoir été incorporé au noyau dur".



Le 23 janvier prochain, Bruno Le Maire, aura une place de choix en accompagnant François Fillon à un déjeuner avec la chancelière allemande Angela Merkel. Mais pour les détracteurs de l'ancien Premier ministre, l'ancien ministre a été "surrémunéré (...) pour 2,5% [des voix à la primaire] c'est beaucoup".