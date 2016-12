François Fillon prépare-t-il un meeting le jour de la primaire de la gauche ?

CONFIDENTIELS RTL - Selon des rumeurs, le candidat de la droite organiserait un grand meeting en région parisienne le soir du second tour de la primaire de la gauche.

> Les confidentiels RTL du 23 décembre 2016 Crédit Image : SIPA Crédit Média : Pauline De Saint-Rémy Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

François Fillon trace sa route. Selon une rumeur qui court, le candidat victorieux de la primaire de la droite et du centre pour l'élection présidentielle 2017 préparerait un grand meeting en janvier, en région parisienne. Jusqu'ici, rien d'étonnant pour un politique lancé dans la course à l'Élysée. En revanche, c'est la date qui fait tiquer : le meeting se déroulerait le 29 janvier prochain. Soit la date arrêtée pour le second tour de la primaire de la gauche.



Une démarche plutôt culottée qui peut surprendre. En tout cas, si l'information se confirme, le message envoyé sera plutôt clair de la part du camp Fillon : qu’importe le vainqueur à gauche, le candidat de la droite trace sa route et n’a pas l’intention de se laisser intimider.



Par ailleurs, les vacances du candidat vont être courtes cette année. Il va prendre quelques jours de vraies vacances dans les Alpes, mais quelques jours seulement. Il faut dire qu’il doit reprendre sur les chapeaux de roue dès les derniers jours de décembre et que son programme du mois de janvier est chargé : un voyage à Las Vegas au CES, le conseil national du parti le 14 janvier, un voyage à Berlin le 23.