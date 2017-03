et Martial You

publié le 03/03/2017 à 12:24

"C'est l'un des impôts les plus injustes", a lancé Emmanuel Macron sur RTL, vendredi 3 mars, au sujet de la taxe d'habitation qu'il souhaite réformer s'il est élu. Aux yeux du candidat du mouvement "En Marche !" à la présidentielle, cette taxe est injuste car les personnes aux revenus les plus faibles payent autant que celles aux revenus les plus élevés. Selon lui, les classes moyennes et populaires seraient les plus touchées par cet impôt.



Dans la perspective de redonner plus de pouvoir d'achat aux Français, Emmanuel Macron entend donc exonérer 80% des foyers de cette taxe d'habitation. Cet impôt est toutefois précieux pour les collectivités locales qui puisent une part importante de leur budget par sa collecte. Dès lors, cette mesure phare du programme du candidat Macron inquiète les élus locaux.

Sébastien Meurant, maire (LR) de Saint-Leu-la-Forêt (Val-d'Oise), a chiffré la réforme qu'entend mener Emmanuel Macron. Elle conduirait selon lui à une "perte de 4 millions" pour le budget de sa commune, dont le quart des recettes provient de la taxe d'habitation. "On perd notre autonomie, craint l'élu. C'est une façon de nous mettre sous tutelle financière".

L'injustice fiscale par excellence Corentin Le Fur, maire adjoint aux Finances d'Eaubonne (Val-d'Oise) Partager la citation





Interrogé sur le manque à gagner que représenterait cette exonération pour les collectivités locales, l'ex-ministre de l'Économie a assuré sur RTL que leurs ressources seraient inchangées. "Contrairement à ce qui a été dit, les communes ne perdront pas un euro puisque nous sommes obligés de compenser", a-t-il martelé.



Une promesse à laquelle certains élus ne croient pas. À l'image de Corentin Le Fur, maire adjoint aux Finances d'Eaubonne (Val-d'Oise). "Monsieur Macron donnerait probablement le change un an. Très rapidement, les compensations de l'État ne seront pas au rendez-vous. Donc au final, c'est l'injustice fiscale par excellence", prévient-il. Dans la même veine, l'Association des Maires de France (AMF) a dénoncé, dans un communiqué, une mesure "démagogique" qui porterait "un nouveau coup (...) à la capacité d'action des communes".



Si la réforme souhaitée par le candidat venait à voir le jour, les deux élus ne voient que deux solutions : augmenter les impôts de ceux qui paieraient encore la taxe d'habitation ou réduire les services publics. Dans les deux cas, ces mesures risquent de provoquer la colère des citoyens.